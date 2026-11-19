رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: ۵۱۱ واحد فناور در استان فعالیت می‌کنند و یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال وام از صندوق پژوهش و فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حبیب ابراهیم‌پور روز پنجشنبه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان اظهار کرد: تسهیلات یاد شده ظرف چند سال اخیر پرداخت شده و علاوه بر آن، چهار هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه نیز برای حمایت از فعالان زیست‌بوم فناوری استان صادر شده است.

وی افزود: واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان اردبیل در حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های مرتبط با خودرو، مواد شیمیایی و صنایع خلاق فعالیت و بخشی از نیاز‌های تولیدی و صنعتی استان را تأمین می‌کنند.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل با بیان اینکه توسعه فعالیت این مجموعه‌ها نیازمند تامین منابع مالی، فراهم کردن فضای استقرار و تسهیل ارتباط دانشگاه و صنعت است، افزود: پارک علم و فناوری استان تلاش می‌کند با گسترش مراکز رشد، پردیس‌های تخصصی و حمایت از طرح‌های نوآورانه، زمینه تبدیل ایده‌های علمی به محصولات قابل عرضه در بازار را فراهم کند.

ابراهیم‌پور درباره اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: توسعه زیرساخت‌های فناوری، حمایت مالی از شرکت‌های نوآور و تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری از برنامه‌های مهم برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در استان است.

وی با اشاره به وضعیت عمرانی ساختمان پارک علم و فناوری استان بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی پارک از اولویت‌های اصلی است و برای تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی، از محل سفر رییس‌جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار ملی و یک هزار میلیارد ریال اعتبار استانی پیش‌بینی شده است.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل افزود: بر اساس آخرین گزارش از روند اجرای طرح‌ها در آبان‌ماه امسال، ساختمان پارک علم و فناوری بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کارخانه نوآوری استان نیز با حدود ۸۵ درصد پیشرفت در حال تکمیل است.

ابراهیم پور همچنین از ایجاد پنج مرکز تحقیق و توسعه در جوار مجموعه پارک و کارخانه نوآوری خبر داد و گفت: این مراکز با هدف تقویت ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش تولید و صنعت و پشتیبانی علمی و فنی از فعالیت واحد‌های فناور ایجاد می‌شوند.