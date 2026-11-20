به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان مرکز استان گلستان، در بازدید از زندان گرگان، از نزدیک روند ثبت، بررسی و ارسال اطلاعات در چارچوب طرح پایش پرونده‌های قضایی زندانیان را ارزیابی کرد.

وی با اشاره به آغاز پایش سراسری پرونده‌های زندانیان در استان گلستان گفت: این طرح با حضور قضات دادسرا‌ها و همکاری محاکم آغاز شده و پرونده زندانیان به‌صورت موردی از نظر برخورداری از ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی در حال بررسی است.

دادستان مرکز استان گلستان افزود:دراین طرح، وضعیت قضایی زندانیان با هدف شناسایی محکومان واجد شرایط استفاده از نهاد‌های قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و سایر ارفاقات قانونی بررسی می‌شود.

رزاقی‌نژاد گفت: تلاش مجموعه دادستانی استان بر این است که با بررسی دقیق پرونده‌ها و شناسایی افراد واجد شرایط، زمینه بهره‌مندی آنان از امتیازات قانونی و آزادی مددجویان واجد شرایط تا پایان سال ۱۴۰۵ فراهم شود.