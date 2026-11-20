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دادستان مرکز استان گلستان با حضور در زندان گرگان، روند اجرای طرح پایش پروندههای قضایی زندانیان را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهدی رزاقینژاد، دادستان مرکز استان گلستان، در بازدید از زندان گرگان، از نزدیک روند ثبت، بررسی و ارسال اطلاعات در چارچوب طرح پایش پروندههای قضایی زندانیان را ارزیابی کرد.
وی با اشاره به آغاز پایش سراسری پروندههای زندانیان در استان گلستان گفت: این طرح با حضور قضات دادسراها و همکاری محاکم آغاز شده و پرونده زندانیان بهصورت موردی از نظر برخورداری از ظرفیتها و ارفاقات قانونی در حال بررسی است.
دادستان مرکز استان گلستان افزود:دراین طرح، وضعیت قضایی زندانیان با هدف شناسایی محکومان واجد شرایط استفاده از نهادهای قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و سایر ارفاقات قانونی بررسی میشود.
رزاقینژاد گفت: تلاش مجموعه دادستانی استان بر این است که با بررسی دقیق پروندهها و شناسایی افراد واجد شرایط، زمینه بهرهمندی آنان از امتیازات قانونی و آزادی مددجویان واجد شرایط تا پایان سال ۱۴۰۵ فراهم شود.