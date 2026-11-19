به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار می‌شود.

این مراسم که با هدف بزرگداشت خادمان آستان اباعبدالله الحسین علیه السلام و تجلیل از سالها خدمت خالصانه پیر غلامان و خادمان حسینی برگزار می‌شود، با حضور دکتر پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، استاندار، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی و حضور گسترده مقامات کشوری، استانی و پیرغلامانی از ایران و ۱۰ کشور جهان در حال برگزاری است.

صداوسیمای ایران از طریق تمامی شبکه‌های سراسری، استانی، برون‌مرزی و رادیویی، پوشش زنده آیین اختتامیه بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی را از محل حسینیه ثارالله ارومیه به روی آنتن می‌برد.