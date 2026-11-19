به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی رصد و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان، پرونده قضایی در خصوص یکی از کارکنان یکی از ادارات دزفول به اتهام اختلاس تشکیل شد.

با دستور مسلم کرم‌الهی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، پس از انجام تحقیقات قضایی و احراز ادله اولیه، متهم این پرونده دستگیر و با صدور قرار قانونی، برای ادامه تحقیقات روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: کلیه ادارات و مسئولان شهرستان به‌صورت مستمر رصد می‌شوند و با هر فردی که در شرایط حساس کنونی کشور، با آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی بازی کند و به بیت‌المال دست‌درازی نماید، بدون هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.