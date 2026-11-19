جشنواره اقوام در شیروان در قالب رویداد ملی «ایران جان» برگزار شد
پیاده روی خانوادگی و جشنواره اقوام در شیروان با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرستان شیروان ئر رویداد ملی ایران جان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، این جشنواره امروز ۲۸ آبان ماه ، در قالب دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران» و با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور، طاهررستمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از مردم شهرستان، در محل کوهستان پارک شیرکوه شیروان برگزار شد.
پیاده روی خانوادگی و جشنواره اقوام در شیروان با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرستان شیروان در قالب رویداد ملی ایران جان و ایجاد فضایی برای نشاط و همدلی اجتماعی در کوهستان پارک شیروان برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.
مسابقه نمادین کشتی بومی محلی باچوخه ، اهدای جوایز به برگزیدگان پیاده روی عمومی ، اجرای موسیقی سنتی و محلی کرمانجی ، اجرای آئین بومی محلی، برپایی سیاه چادرهای عشایری کرمانج و بازارچه سنتی صنایع دستی از جمله برنامه های این جشنواره بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی طی سخنانی در این مراسم با اشاره به برگزاری دو رویداد ملی جشنواره سیب و جشنواره اقوام در شهرستان شیروان طی یک ماه اخیر، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی شهرستان فراهم میکند و زمینهساز حضور بیشتر گردشگران، رونق فعالیتهای محلی و تقویت هویت فرهنگی منطقه است.
طاهر رستمی تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی خراسان شمالی را از ویژگیهای برجسته این استان دانست و افزود: تنوع فرهنگی در کنار وحدت، همدلی و همزیستی مسالمتآمیز مردم، سرمایهای ارزشمند و جلوهای از انسجام اجتماعی و ملی است که در رویدادهایی همچون جشنواره اقوام به زیبایی به نمایش گذاشته میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با قدردانی از همکاری صداوسیمای استان و رسانه ملی در پوشش این رویدادها، تصریح کرد: رویداد ملی «ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیتها، قابلیتها و داشتههای ارزشمند استانهای کشور و بازنمایی وحدت، همدلی و انسجام ملت ایران است؛ ظرفیتی که میتواند زمینهساز شناخت بیشتر استانها و تقویت پیوندهای فرهنگی میان مردم باشد.
رستمی همچنین با اشاره به جایگاه شهرستان شیروان در موسیقی مقامی و برخورداری از هنرمندان برجسته، بر اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی، حمایت از هنرمندان بومی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی در مسیر توسعه گردشگری تأکید کرد.
وی ضمن تقدیر از هنرمندان، ورزشکاران، عوامل اجرایی، دستگاههای مشارکتکننده و مردم شهرستان شیروان، برگزاری موفق این رویداد را حاصل همدلی، مشارکت و تلاش جمعی دانست و از همه عوامل مؤثر در برگزاری جشنواره اقوام قدردانی کرد.
جشنواره اقوام در شیروان در قالب رویداد ملی «ایران جان»
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