با اهدای لوح تقدیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی و عوامل اجرایی آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با امین عارف‌نیا مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان استانی، با محوریت بررسی موضوعات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و ظرفیت‌های تاریخی استان برگزار شد.

در این نشست از تلاش‌ها و اقدامات رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و عوامل اجرایی برگزاری آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، با اهدای لوح تقدیر از سوی سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تجلیل شد.

مجموعه فرهنگی و عرفانی بارگاه شمس تبریزی شامگاه پانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر میراث فرهنگی و جمعی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مهمانان داخلی و خارجی با اعتباری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع افتتاح شد.

این طرح ملی با همکاری وزارت میراث فرهنگی و استانداری آذربایجان‌غربی به ثمر رسیده و ظرفیت تازه‌ای برای معرفی جایگاه تاریخی و عرفانی شمس تبریزی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی استان فراهم کرده است.