معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی در جامعه، بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی را عاملی مهم در تقویت بنیان‌های فرهنگی و تعمیق ارزش‌های دینی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی در حاشیه برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در استان گلستان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ و معارف قرآنی اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی نباید به برنامه‌ها و مناسبت‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید مفاهیم و ارزش‌های قرآنی در ابعاد مختلف زندگی مردم نمود و اثرگذاری داشته باشد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این آزمون، همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی را در توسعه و استمرار برنامه‌های قرآنی ضروری دانست.

در حاشیه این برنامه و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، حمیدی به همراه علی نصیبی فرماندار گرگان و احمد گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، از میز کتاب برپا شده در محل برگزاری آزمون بازدید کردند.

گفتنی است بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، سنجش و ارتقای دانش قرآنی شرکت‌کنندگان و تقویت انس اقشار مختلف جامعه با مفاهیم قرآن کریم برگزار شد.