معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید با اعلام تقدیم بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ شهید در یک سال و نیم گذشته و افزایش آمار جانبازان، از تدوین طرح تحول راهبردی بنیاد در ۶ هدف و ۲۶ راهبرد برای خدمت به جامعه ایثارگرای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استانداری مازندران ضمن تشکر از مهدی یونسی رستمی استاندار و دکتر بابایی کارنامی نماینده و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای فراهم کردن فرصت حضور در جمع خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران استان، سخنان خود را در دو بخش ارائه کرد.

سید احمد موسوی در بخش نخست سخنان خود اظهار کرد: جنگ یک سال و نیم اخیر در امتداد همان سناریویی بود که اهدافی از جمله کاهش نفوذ ایران، محدودسازی قدرت نظامی بویژه هسته‌ای و موشکی، گسترش روابط اسرائیل با کشور‌های عربی و مدیریت فلسطین را دنبال می‌کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر شکست این طرح تصریح کرد: هیچ یک از تئوریسین‌های بزرگ جهان تصور نمی‌کردند که مقاومت و باور مردم ما به اینجا برسد و گمان می‌کردند با جنگ دوازده روزه ما تسلیم خواسته‌هایشان خواهیم شد. اگر این طرح شکست خورد، به واسطه وجود ایثارگران، جوانان جانفشان، رزمندگان و صبر و مقاومت مردم عزیز ما بود.

موسوی گفت: مردم علی‌رغم برخی مشکلات، در این شرایط ایستادگی و مقاومت کردند و تاب‌آوری خود را بالا بردند. دشمنان زیرساخت‌ها را هدف قرار دادند، اما خوشبختانه دولت دکتر پزشکیان در بخش بازسازی، اغلب راه‌ها، تونل‌ها، پل‌ها و کارخانجات را بازسازی کرده و تولید به قبل از جنگ بازگشته است.

وی افزود: امروز یکی از نقاط قوت و مزیت ما، ایستادگی و جانفشانی ملت و ارتقای تاب‌آوری است. در سده‌های گذشته ایران هرگز این جایگاه را در دنیا نداشت و با حملات کوچک بخش‌هایی از کشور از دست می‌رفت، اما امروز نام ملت ایران با مقاومت در تاریخ ثبت شده و در دنیا عزیز است. همه ما وظیفه داریم در این برهه حساس تاریخی کمک کنیم مشکلات مردم کمتر شود و با عزت از این مرحله عبور کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دوم سخنان خود با اشاره به تقدیم بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ شهید در یک سال و نیم گذشته و افزایش آمار جانبازان، اظهار کرد: با ورود به مرحله جدید خدمت به جامعه ایثارگران و سالمندی خانواده‌های معزز شهدا، بنیاد شهید و امور ایثارگران نیاز به تحول داشت و از سال گذشته طرح تحول راهبردی بنیاد در ۶ هدف و ۲۶راهبرد تدوین و در قالب دو کتاب منتشر شده است.

موسوی با تأکید بر آمادگی بنیاد شهید برای همکاری با کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس گفت: نیاز جامعه ایثارگران به بخش‌های توانبخشی و سالمندی روزافزون است و در گذشته چنین ساختار و زیرساختی در بنیاد وجود نداشت. امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس در بخش توانبخشی، سالمندی و آسایشگاه‌ها قدم‌های موثری برداشته شود.

وی با اشاره به دیدار جانباز نخاعی در برنامه دیگر خود در استان مازندران خاطرنشان کرد: این عزیزان نیاز‌های جدیدی دارند، سنشان بالا رفته و اغلب از نارسایی‌های داخلی و کلیه رنج می‌برند و باید خدمات به‌روز به آنها ارائه شود. امیدوارم با همکاری دولت، مجلس و با استفاده از همه ظرفیت‌ها بتوانیم خدمات در شأن جامعه ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا ارائه دهیم.