هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، شکست ملوان مقابل کل گهر در دیداری پرحاشیه

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، شکست ملوان مقابل کل گهر در دیداری پرحاشیه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین بازی از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با دیدار تیم‌های ملون و گل گهر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد که این بازی با پیروزی ۲ بر یک سیرجانی‌ها به پایان رسید.

قائم اسلامی‌خواه (۷۰ - پنالتی) برای ملوان و احمد زنده روح (۱۹) و لویی بن حسین (۸۷) برای گل گهر گلزنی کردند.

در این دیدار پر حاشیه ملوان در دقیقه ۳۳ با اخراج عرفان شهریاری ۱۰ نفره شد و چهار دقیقه بعد نیز مازیار زارع، سرمربی این تیم، به دلیل اعتراض شدید و پاشیدن بطری آب به سمت داور از کنار زمین اخراج شد.

همچنین گل گهر در دقیقه ۷۴ به گل دیگری رسید، اما کمک داور آن را مردود اعلام کرد که بازبینی صحنه با استقاده از VAR نشان داد تصمیم کمک درست بوده است.

گل گهر با این پیروزی ۱۷ امتیازی شد و به رده هفتم رسید. ملوان هم با ۱۰ امتیاز در رتبه پانزدهم ماند.