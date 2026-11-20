زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای ژنین سروآباد با اعتبار ۶ میلیارد تومان با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و مردم ورزش دوست این روستا افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع و با زیربنای ۹۲۴ مترمربع، با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و دهیاری روستای ژنین احداث شده است.

فرزاد خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در حاشیه این مراسم، توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی، فراهم‌سازی زمینه دسترسی جوانان و نوجوانان به امکانات و فضا‌های ورزشی و تحقق عدالت در توزیع امکانات ورزشی را از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.

وی همچنین توسعه فضا‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار را گامی مؤثر در راستای شناسایی استعداد‌های ورزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور جوانان و نوجوانان در عرصه ورزش دانست.