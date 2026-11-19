به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تداوم نسل‌کشی، کوچ اجباری و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، خواستار اقدام فوری برای رفع محاصره این منطقه شد.

عراقچی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تداوم نسل‌کشی، کوچ اجباری و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.

وزیر امور خارجه با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای رفع محاصره غزه و وادار کردن رژیم صهیونیستی به ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، افزود: در همین راستا، از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواسته‌ام نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشور‌های عضو را برگزار کند.