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وزیر امور خارجه با درخواست از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو، بر ضرورت اقدام فوری برای رفع محاصره غزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تداوم نسلکشی، کوچ اجباری و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، خواستار اقدام فوری برای رفع محاصره این منطقه شد.
عراقچی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تداوم نسلکشی، کوچ اجباری و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.
وزیر امور خارجه با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای رفع محاصره غزه و وادار کردن رژیم صهیونیستی به ورود کمکهای بشردوستانه به این منطقه، افزود: در همین راستا، از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواستهام نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو را برگزار کند.