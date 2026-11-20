به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم استقرار جریانات جنوبی، وزش باد گرم به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان، دست کم تا شنبه آینده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مه آلودگی هوا و احتمال خیزش گرد و خاک از پدیده‌های جوی گیلان در این مدت است، افزود: افزایش موقتی ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق هم تا روز یکشنبه در استان پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای کاسپین با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر امروز در برخی ساعات برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب و فردا شنبه مناسب است.