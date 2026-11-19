به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه در جمع دانشجویان بسیجی افزود: کشور‌های منطقه بدانند، رژیم صهیونیستی ان‌ها را نیز تحمل نخواهد کرد و به سراغ ان‌ها هم خواهد رفت. با ایستادگی مردم و نیرو‌های مسلح از مرحله جنگ وجودی گذشتیم و وارد مرحله دوم که یک جنگ هویتی است شدیم.

وی گفت: دشمن بعد از اینکه مأیوس شده در از بین بردن موجودیت و تمامیت ارضی ما، جنگ هویتی را دنبال می‌کند. جنگ هویتی به این معنا که دشمن می‌خواهد هویت ما را از بین ببرد. دشمن اگر بتواند دین ما را از ما خواهد گرفت.

سخنگوی سپاه خاطر نشان کرد: در این جنگ دشمن در حوزه فناورانه زنجیره‌ای از قدرت دشمن تشکیل داده بود که این قدرت به ظاهر نفوذ ناپذیر بود، چون همه اینها به نوعی همدیگر را پشتیبانی می‌کرد.

وی عنوان کرد: چطور شد که آمریکا با داشتن این همه تجهیزات نظامی و پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی نتوانست در مقابل ما بیش از ۴۰ روز دوام بیاورد. البته باید بگوییم بیش از ۲۵ روز، چون از روز بیست و پنجم جنگ آنها به دنبال واسطه قرار دادن کشور‌های دیگر بودند.

سردار محبی در ادامه بیان کرد: جنگ رمضان دستاورد‌هایی برای ما داشت. بخشی از آن دستاورد‌ها الان خودش را نشان داده و بخش دیگری هنوز خودش را نشان نداده است. کلان دستاورد ما در جنگ رمضان پیروزی ما است. ما در این جنگ به پیروزی رسیدیم و پیروزی خود را در سطح تاکتیک تثبیت کردیم. ما در دو سطح پیروزی به دست آوردیم یکی در سطح تاکتیک و دیگری در سطح راهبردی.

سخنگوی سپاه اظهار داشت: دشمن در حوزه سیاسی و نظامی شکست‌هایی را متحمل شده است. با این وجود ممکن است به خاطر دستاوردسازی دست به تحرکات نظامی زند. ما هیچ احتمالی را به لحاظ نظامی احتمال تلقی نمی‌کنیم. ما همه احتمالات را در عرصه نظامی تهدید ۱۰۰ درصدی تلقی می‌کنیم به همین خاطر آمادگی ۱۰۰ درصدی در مقابل دشمن داریم.

وی ادامه داد: دشمن را دائماً رصد می‌کنیم. حتی از تعداد نیرو‌های دشمن در منطقه، از تعداد هواپیما‌ها و انواع هواپیما‌هایی که آوردند از تعداد جنگ افزار‌های دشمن، محل قرار گرفتنشان و نوع عملیاتی که ممکن است این ابزار‌ها انجام دهند یا از طرح‌های عملیاتی که دارند خبر داریم.

سردار محبی عنوان کرد: قابلیت سامانه پدافندی بومی با شکار پهپاد‌های دشمن مشخص شد. در حوزه پدافند همکاران ما در هوافضا به طور جدی و کار شبانه روزی وارد این عرصه شدند.

وی تصریح کرد: حداقل سه سامانه جدید ایجاد شد و امروز سامانه‌های جدید ما آنقدر قدرتمند شدند که ما هم به کشور خارج صادر می‌کنیم و هم اینک ملاحظه می‌کنید ما در طول شبانه روز پرنده‌های دشمن را مورد اصابت قرار می‌دهیم. نهمین پهپاد MQM-۱۷۰ در قشم توسط رزمندگان ما سالم به زمین نشست.