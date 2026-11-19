به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره رقابت‌های پاراتکواندوقهرمانی جهان از فردا جمعه ۲۹ آبان ماه با حضور با حضور ۲۴۵ پاراتکواندوکار از ۶۲ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو آغاز می‌شود.

در روز نحست این مسابقات تیم کشورمان سه نماینده دارد. آیلار جامی در وزن ۴۷- کیلوگرم در نخستین مبارزه «چاچی بالا» از گرجستان را پیش رو دارد و سپس به مصاف یکی از نمایندگان پرو، تایلند یا آذربایجان خواهد رفت.

زهرا رحیمی در وزن ۵۲- کیلوگرم دور نخست به دیدار «منعم» از مصر رفته و در صورت برتری با «کاوادار» از ترکیه پیکار می‌کند.

محمد طا‌ها حسن پور در وزن ۵۸- کیلوگرم به «تاناکا» از. ژاپن خواهد رفت.

این مسابقات به مدت سه روز در شهر موجو جریان خواهد داشت.