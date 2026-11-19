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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در بازدید از تیمهای امداد و نجات هلال احمر گلستان گفت:بیش از دو هزار تیم عملیاتی با تجهیزات کامل در کشور آماده پاسخگویی به حوادث هستند.
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رئیس کل دادگستری گلستان گفت: کار شناسان حقوقی با برپایی میز خدمت قضایی در محلات مختلف گرگان پیگیر مشکلات مردم و رفع موانع حقوقی آنان هستند.
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امروز تعدادی از دانش آموزان گرگانی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق دوران ۸ سال دفاع مقدس به جنوب کشور عزیمت کردند.
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همچنین جمعی از دانش آموزان مینودشتی که در بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.