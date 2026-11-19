به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما با همراهی مدیرکل، معاونان و مدیران صداوسیمای آذربایجان غربی، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد.

دکتر پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، پیش از برگزاری مراسم اختتامیه اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، با همراهی ناصر حجازی‌فر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، معاونان و مدیران این مرکز، از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد.

در جریان این بازدید، رئیس رسانه ملی ضمن حضور در بخش‌های مختلف، با همکاران واحدهای گوناگون گفت‌وگو کرد و در جریان روند فعالیت‌های رسانه‌ای مرکز قرار گرفت. بازدید از استودیوهای سیما، صدا و خبر و بررسی زیرساخت‌های فنی و تولیدی، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

همچنین، دکتر پیمان جبلی و هیئت همراه با حضور در مزار شهید گمنام آرمیده در محوطه باز صداوسیمای آذربایجان غربی، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.