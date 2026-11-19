



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سردار نقدی افزود : مقابله با تزویر و بزرگ‌نمایی رژیم صهیونیستی، تنها از طریق هنر برخاسته از اسلام ناب امکان‌پذیر است.

وی گفت : تحولات اخیر در جهان و تغییر دیدگاه در بین سیاستمداران نتیجه مستقیم مجاهدت‌های جبهه مقاومت است .

سردار نقدی در ادامه سخنان خود به تحلیل توانمندی‌های میدان پرداخت و گفت : نباید با نگاهی تحقیرآمیز به توانمندی‌های خود نگریست؛ بلکه باید واقعیت‌های صحنه را با توجه به حمایت‌های گسترده اطلاعاتی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و حضور رسانه‌های جهانی در کنار آنها، به‌درستی ارزیابی کرد.

وی گفت : دفاع مقدس، مادرِ جریان مقاومت در منطقه بود و پیوند میان حماسه‌های تاریخی ملت ایران و حرکت‌های مقاومتی، مسیری است که با خون شهدا تداوم یافته است.

مراسم جان فدایان با هدف تجلیل از ایثارگران و مرور نقش حماسی آنها در تاریخ معاصر برگزار شد.

در این رویداد همچنین از کتاب «هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» رونمایی شد که به تبیین پیوند میان حماسه‌های ملی و جریان مقاومت می‌پردازد.