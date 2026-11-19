بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و مه صبحگاهی در پایان هفته برای خراسان رضوی پیش بینی شده و هشدار سطح زرد صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امشب (۲۸ آبان ماه) تا صبح روز شنبه، وقوع بارش باران در برخی مناطق استان بویژه در نیمه شمالی و بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

مرتضی اثمری افزود: آب گرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیل ها، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و احتمال بروز خسارت ناشی از افزایش سرعت وزش باد از پیامد‌های این سامانه جوی است.

وی ادامه داد: تغییرات دمایی نیز تا اواسط هفته آینده محسوس نخواهد بود.

اثمری گفت: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای صفر درجه خنک‌ترین و تایباد با دمای روزانه ۲۲.۸ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.