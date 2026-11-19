به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روایتی از زندگی و شهادت سرباز وطن شهید ابوالفضل سوسن آبادی که سال ۶۵ در منطقه عملیاتی مریوان آسمانی شد.

روایت زندگی سرباز شهید ابوالفضل سوسن آبادی فرزند پاک روستا، روایتی از مکتب و مسیر دلدادگی و ایستادگی برای دفاع از میهن و اسلام است.

این شهید بزرگوار سال ۱۳۴۵ در روستای سوسن آباد پا به عرصه وجود گذاشت و پس از گذراندن دوران تحصیلات، در سن ۱۸ سالگی به خدمت سربازی اعزام شد.

خدمت سربازی شهید سوسن آبادی همزمان با جنگ تحمیلی بود و با احساس مسئولیت و روحیه‌ای مومنانه، لباس سربازی را عهدی برای پاسداری از امنیت مردم می‌دانست، دفاع از میهن میراثی ست که از خانواده به ارث برده و پدر و برادرش نیز در سال‌های دفاع و حماسه در جبهه حضور داشتند.

داستان زندگی شهید ابوالفضل سوسن آبادی مملو از همه خوبی‎هاست.

سرانجام شهید ابوالفضل سوسن آبادی در بیست و چهارمین روز از فروردین سال ۶۵ در مریوان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.