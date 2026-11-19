به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در نشست بررسی مسائل کشاورزی دامغان با اشاره به چالش‌های تولید گفت: با مدیریت صحیح منابع آب و رعایت نکات فنی، می‌توان مشکلات آب، تولید، اشتغال و ارزآوری را تا حد زیادی برطرف کرد.

او افزود: امروز فرو نشست زمین و افزایش شوری آب (EC) از جمله مشکلاتی است که جذب مواد و عناصر غذایی را با اختلال مواجه می‌کند و باید در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

او با انتقاد از وضعیت تأمین و قیمت کود اوره افزود: سه شب پیش در جلسه با رئیس‌جمهور، این موضوع مطرح شد؛ در حالی که تولیدکنندگان پتروشیمی مازاد تولید خود را انبار کرده‌اند و به دنبال فضای بیشتری برای انبار محصولات هستند، قیمت کود از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است که نیازمند تدبیر جدی است.

عسکری همچنین با اشاره به مطالبات گندمکاران گفت: از مجموع ۵۰۴ همت مطالبات گندمکاران، ۲۰ همت همچنان باقی مانده و ۱۲ همت نیز کسر شده است که این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کرده‌ایم.

در ادامه این نشست، رحیم کریمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به فروش سالانه حدود ۵۱ هزار تن پسته به ارزش ۲۱ همت در استان سمنان، خواستار هزینه‌کرد بخشی از این درآمد برای توسعه آبیاری نوین و رفع مشکلات کشاورزان شد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از باغداران دامغان در برابر خشکسالی و محدودیت منابع آب تأکید کرد.

نمایندگان مجلس و مسئولان حاضر در نشست نیز با اشاره به قرار گرفتن چهار میلیون اصله درخت پسته در معرض خشک شدن، خواستار بازنگری در تصمیمات مربوط به کاهش سهم آب کشاورزی، تدوین برنامه سه تا پنج ساله برای توسعه آبیاری نوین و تأمین تسهیلات مورد نیاز باغداران شدند.