مراسم عطر‌افشانی و گلباران مزار مطهر شهدا در حرم حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع)، با حضور فرماندار، مسئولان و بسیجیان، آغازگر هفته بسیج در شهرستان پیشوا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز هفته بسیج، مراسم عطر‌افشانی و گلباران مزار مطهر شهدا با حضور مسئولان شهرستان، فرماندهان سپاه، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا در صحن مطهر حرم حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع) برگزار شد.

حاضران در این مراسم با عطر‌افشانی و گلباران مزار مطهر شهدا و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.