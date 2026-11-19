به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت خواهند کرد و از هر گروه ۲ تیم به همراه دو تیم سوم برتر گروه‌ها راهی دور یک چهارم نهایی خواهند شد. برای اولین بار مسابقات به جای دو سال یک بار هر سال برگزار می‌شود.



نتایج روز نخست و برنامه روز دوم و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

* گروه یک:

- تیم‌های ژاپن و تایلند با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های عراق و بحرین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

ایران (قهرمان دوره قبل) ۹ - ۲ افغانستان (ورزشگاه مموریزبیچ آره نا - داور: سوپاریت اودما از تایلند)

- برای ایران رضا دیری ۳ گل، سبحان فاله ۲ گل و محمد علی مختاری، موحد محمد پور، علی میرشکاری و سید مهدی میرجلیلی یک گل به ثمر رساندند.

لبنان ۷ - ۴ ویتنام

- تیم‌های ایران و لبنان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ویتنام و افغانستان بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه سه:

- پنج شنبه ۲۸ آبان:

عمان ۹ - ۰ ازبکستان (داور: مهران خلیلی و جواد فلاحی از ایران)

امارات ۳ - ۳ عربستان (در ضربات پنالتی ۲ - ۳ به سود عربستان)

- تیم‌های عمان با ۳ عربستان با ۲ و امارات با یک امتیاز اول تا سوم هستند و تیم ازبکستان بدون امتیاز چهارم است.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های ایران، عمان و ژاپن اول تا سوم شدند.

- در تاریخ فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران با ۴ قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و امارات با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم عمان با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده چهارم قرار دارد و بحرین نیز یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان شده است.

تیم ایران ۴ قهرمانی در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ کسب کرده است و ۵ مقام سومی نیز در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ دارد. تیم ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چهارم شد و در سال ۲۰۱۹ در یک چهارم نهایی حذف و هفتم شد.