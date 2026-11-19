رئیس رسانه ملی در ارومیه گفت: به اذعان کارشناسان و تحلیل‌گران اندیشکده‌های سیاسی آمریکا، ایران به عنوان قدرت چهارم جهان ظهور کرده و حق وتو در تنگه هرمز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با پیرغلامان شرکت کننده در اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما در این دیدار با اشاره به این که صحنه رویارویی حق و باطل در یک سال گذشته دیده شد گفت: یک طرف ملت مظلوم ایران بودند و در طرف دیگر استکبار جهانی که در تقابل با ملت بزرگ ایران قرار داشتند.

دکتر جبلی با اشاره به این که امروز ایران قدرت مطلق منطقه و انکارناپذیر جهانی شده است افزود: به گفته کارشناسان آمریکایی و تحلیلگران اندیشکده های سیاسی آمریکا ایران به عنوان قدرت چهارم جهان ظهور کرده است و حق وتو در تنگه هرمز دارد.

او با بیان این که دشمن صهیونیستی نابودی خود را در محافل خود پیش بینی می کند خاطرنشان کرد: آنها به این نتیجه رسیده اند که رژیم صهیونیستی در حال افول است و ایران با همکاری جبهه مقاومت در حال از بین بردن رژیم منحوس صهیونیستی است.

رئیس سازمان صدا و سیما مردم مبعوث شده را نعمت بزرگ الهی و معجزه انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: مردم ما زیر بمباران و در سرما و گرما همچنان در میدان ماندند و یکی از جلوه های بارز اقتدار ایران اسلامی در عرصه جهانی شدند.

دکتر پیمان جبلی با بیان این که رهبر معظم انقلاب بعثت مردم را قبل از شهادت خود پیش‌بینی کردند خاطرنشان کرد: پیش بینی رهبر شهید انقلاب نشان دهنده این موضوع بود که شناخت کاملی نسبت به ملت بزرگ ایران دارند و در واقع به این مردم اعتماد داشتند.

او با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر وحدت امت اسلامی و اتحاد زیر بیرق اباعبدالله الحسین علیه السلام گفت: وحدت امت و حضور مردم در میدان دو عامل اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصه جهانی است که باید این اجلاس بدان پرداخت کند.

رئیس رسانه ملی ادامه مقاومت و این مسیر را در واقع از مکتب سید الشهدا دانست و افزود: باید دشمنی علنی خود را با یزیدیان زمان اعلام کنیم و این اجلاس را یک مسیر مستمر از مکتب امام حسین علیه السلام می دانیم و حضور خادمان و پیرغلامان را به فال نیک می گیریم.