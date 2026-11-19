به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در مراسم آغاز عملیات اجرایی روسازی و اتصال خط ریلی سایت فریمان به شبکه سراسری راه آهن کشور گفت: کار عظیم و بزرگی که امروز در حال انجام است، مهر تاییدی است که این اتفاقات خوشایند باید رخ دهد تا موجب توسعه اقتصادی و معیشت مردم منطقه و بویژه شهرستان فریمان شود.

مهدی ناصری افزود: امروز سهم درآمدی مردم در خراسان رضوی با همه جایگاهی که دارد، از میانگین کشور ۳۰ درصد فقیرتر است که اگر این پازل‌ ها کنار هم چیده شود، اتفاقات خوشایندی می‌ افتد.