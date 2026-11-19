به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از اجرای بیش از هزار و ۵۰۰ عنوان برنامه در ۶۰ محور همزمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: در این ایام ۷۱۹ طرح عمرانی، خدماتی و محرومیت‌زدایی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

سردار محسن سهندی با تشریح برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: از مجموع طرح‌های قابل افتتاح، ۲۷ طرح آبرسانی در مناطق محروم و ۴۸۵ طرح احداث و مرمت مسکن محرومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: افتتاح ۵۰ کارگاه تولیدی و اشتغال‌زایی، احیای ۹ رشته قنات، بهسازی ۱۱۹ مدرسه و اجرای پنج طرح آسفالت راه‌های بین‌روستایی از دیگر برنامه‌های بسیج سازندگی در این هفته است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی گفت: این طرح‌ها با مشارکت بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی، مردم و دستگاه‌های اجرایی اجرا شده است.

سهندی همچنین از برگزاری برنامه محوری هفته بسیج در چهارم آذرماه ساعت ۲۰ در میادین و محل‌های تجمع مردمی استان خبر داد.

وی تقویت اجتماعات مردمی، خدمت‌رسانی به مردم، گره‌گشایی از مشکلات محلات، استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان و تولید برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای را از رویکرد‌های اصلی هفته بسیج عنوان کرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگ شناختی، مقابله با عملیات روانی و روایت‌سازی رسانه‌ای را از ضرورت‌های امروز دانست و بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.