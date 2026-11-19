مزرعه نمونه کشت زعفران تفرش با هدف انتقال تجربه میان کشاورزان، میزبان رویداد «روز مزرعه؛ توسعه، پرورش و فرآوری زعفران، گامی نوین در کشاورزی پایدار» بود.

میزبانی روستای قلعه تفرش از «روز مزرعه؛ توسعه، پرورش و فرآوری زعفران، گامی نوین در کشاورزی پایدار»

میزبانی روستای قلعه تفرش از «روز مزرعه؛ توسعه، پرورش و فرآوری زعفران، گامی نوین در کشاورزی پایدار»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۷۰ نفر از دختران شازندی در قالب اردو‌های راهیان نور دانش آموزی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا از اهداف برگزاری این اردوهاست.

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روستای قلعه در شهرستان تفرش میزبان رویداد «روز مزرعه؛ توسعه، پرورش و فرآوری زعفران، گامی نوین در کشاورزی پایدار» بود.

این رویداد با هدف انتقال تجربه میان کشاورزان، پیوند بیشتر بخش تحقیقات با عرصه تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده، در مزرعه نمونه کشت زعفران این منطقه برگزار شد.

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همزمان با آغاز هفته بسیج، گردهمایی وابستگان سپاه ناحیه ساوه برگزار شد.

سردار میرجانی فرمانده سابق لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب در این مراسم گفت: جانفشانی و ایثار رزمندگان در طول دفاع مقدس، موجب عزت و سرافرازی ملت ایران در همه‌ی زمینه‌ها شده است.

در این مراسم ضمن قدردانی از علی قره خانلو، با اهدا حکم مسئولیت محمد شخلر به عنوان مسئول کانون وابستگان سپاه ناحیه ساوه معرفی شد.

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اداره گاز شهرستان تفرش با هدف پاسخگویی و رفع مشکلات مشترکان و دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات تخصصی درمصلای ولایت این شهر میز خدمت برگزار کرد.

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