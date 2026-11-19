تیم فوتسال پترو اروند آبادان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کشور، در دیداری خارج از خانه مقابل تیم قدرتمند وارو انرژی کردستان به تساوی بدون گل رسید و با کسب یک امتیاز ارزشمند، مجموع امتیازات خود را به عدد ۱۰ رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کشور امروز با برگزاری سه دیدار هم‌زمان در استان‌های مختلف دنبال شد که در یکی از حساس‌ترین مسابقات، تیم پترو اروند آبادان میهمان وارو انرژی کردستان بود.

این دیدار در حضور حدود دو هزار تماشاگر و هواداران تیم میزبان برگزار شد و شاگردان حسین یازع در تیم پترو اروند آبادان، برابر حریف قدرتمند خود نمایش قابل قبولی ارائه کردند.

بازیکنان پترو اروند در طول مسابقه بار‌ها با خلق موقعیت‌های خطرناک، دروازه تیم کردستانی را تهدید کردند، اما کم‌دقتی در ضربات پایانی و بدشانسی مهاجمان آبادانی مانع از به ثمر رسیدن گل شد.

در سوی مقابل، تیم وارو انرژی کردستان نیز با حمایت هواداران خود تلاش کرد از امتیاز میزبانی استفاده کند، اما در نهایت هیچ‌یک از دو تیم موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند.

این مسابقه در پایان با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید تا پترو اروند آبادان با کسب یک امتیاز از این دیدار خارج از خانه، مجموع امتیازات خود را به ۱۰ برساند.

با این نتیجه، نماینده آبادان همچنان در جمع مدعیان رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کشور قرار دارد و با ادامه روند نتیجه‌گیری خود، شانس رقابت برای صعود به لیگ برتر فوتسال کشور را حفظ کرده است.