به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۹۷ برنامه به مناسبت هفته بسیج در دهگلان برگزار می‌شود. به گفته سرهنگ شیخ‌جعفری ۲۴ برنامه شاخص شهرستانی و یک برنامه شاخص استانی، از جمله بهره‌برداری از طرح از آبخیز تا جالیز اجرا می‌شود.

بیش از ۳۰ میلیون لیتر سوخت از ابتدای امسال به بهره‌برداران بخش کشاورزی بیجار اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اعلام کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا ۳۰ آبان است و تمدید نخواهد شد.

به گفته سرپرست میراث‌فرهنگی استان پنج اثر طبیعی کردستان شامل درختان کهنسال و رویشگاه‌های طبیعی بانه و مریوان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.