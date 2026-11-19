وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:ارز مورد نیاز کاغذ نشر برای حمایت ناشران تخصیص یافته و حمایت های لازم در دستور کار دولت است.





سیدعباس صالحی در حاشیه برنامه کتابگردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود :قرار است در نمایشگاه کتاب تهران که دوم دی برگزار می شود حمایت های جدیدی در قالب یارانه کتاب صورت بگیرد.

وی با اشاره به تأثیر تورم بر حوزه نشر گفت: افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم، دو چالش مهم حوزه فرهنگ و کتاب در شرایط اقتصادی کنونی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با وجود دشواری تأمین منابع ارزی ، موضوع کتاب در دستور کار دولت قرار گرفت .

صالحی گفت: برای افزایش قدرت خرید مردم در زمینه کتاب نمایشگاه‌های مجازی، استانی و نمایشگاه‌هایی ویژه کتاب‌فروشان برگزار شده است. این نمایشگاه ها در زمان های دیگر نیز استمرار خواهد یافت .

آیین کتابگردی از ده سال گذشته به صورت یک سنت در روزهای پایانی هفته کتاب شکل گرفته است .

هدف از برگزاری این آیین ، سرزدن به کتابفروشی ها و گفتگو با اصحاب نشر است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم امروز ضمن سر زدن به برخی از ناشران و کتابفروشان قدیمی از انتشارات انقلاب اسلامی بازدید کرد .