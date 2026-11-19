عاملان تیراندازی به یک عابر پیاده در بلوار «پیروزی» مشهد کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه با هوشیاری عوامل پلیس شناسایی و دستگیر شدند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: ظهر امروز، سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو پارس در بلوار پیروزی مشهد با استفاده از سلاح گرم به سمت یک عابر پیاده تیراندازی کرده و بلافاصله از محل متواری شدند.

سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده افزود: با حضور سریع مأموران انتظامی در محل مشخص شد در پی این حادثه، ۲ گلوله به پا‌های مردی میانسال اصابت کرده و وی مجروح شده است که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد درگیری شخصی و ملکی علت این حادثه بوده است و تحقیقات بیشتر برای روشن شدن ابعاد حادثه، ادامه دارد و نتیجه اقدامات پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.