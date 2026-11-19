به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمؤمنین استان گفت: همزمان با هفته بسیج ۶۴ برنامه ویژه و هزار برنامه جانبی در مناطق مختلف استان، برگزار می‌شود.

سرهنگ نصرالهی اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، توزیع بسته‌های معیشتی و همایش بزرگ بسیجیان در چهارم آذر ماه را؛ از برنامه‌های شاخص هفته بسیج اعلام کرد.

وی این را هم گفت که برنامه‌های هفته بسیج امسال با شعار «بسیج؛ جانفدای ایران و امید مستضعفان»، برگزار می‌شود.

در گرامی داشت هفته بسیج؛ کارکنان و مدیران صداوسیمای مرکز ایلام هم با حضور در کنار مزار شهید گمنام واقع در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با آرمان‌های مقدس شهدا و انقلاب اسلامی، تجدید پیمان کردند.