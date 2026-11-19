سنگربان تراکتور و تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا، این موفقیت را افتخاری بزرگ و فراموش‌نشدنی برای خود، خانواده و کشورمان توصیف کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند پس از انتخاب به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا در نشست خبری، اظهار داشت: خیلی خوشحالم و برای رسیدن به این جایگاه زحمت زیادی کشیدم. این لحظه برای من بی‌نهایت شادی‌آور است؛ به‌ویژه اینکه پس از ۲۲ سال یک بازیکن از ایران توانست این عنوان را به دست بیاورد. این دومین بار است که در جمع نامزد‌های نهایی قرار می‌گیرم. هفت سال پیش نیز در جمع سه نامزد نهایی بودم و این موضوع نشان می‌دهد که در این مدت عملکردم به‌گونه‌ای بوده که دوباره توانسته‌ام در جمع نامزد‌ها حضور داشته باشم. این آرزو محقق شد و افتخار بزرگی است. مطمئن هستم سال‌های زیادی مردم کشورم به این موفقیت افتخار خواهند کرد.

سنگربان تراکتور با اشاره به نقش خداوند و حمایت اطرافیانش در مسیر دستیابی به این موفقیت بیان کرد: افتخار بزرگی بود که خداوند نصیب من کرد. از خداوند ممنونم که همیشه دستم را گرفته است. از تمام کسانی که تاکنون کنارم بودند و به من کمک کردند تا این افتخار بزرگ را برای فوتبال کشورم به ارمغان بیاورم، تشکر می‌کنم.

بیرانوند با تأکید بر اهمیت این عنوان در دوران حرفه‌ای خود اظهار داشت: به نظرم انتخاب به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا، افتخاری بزرگ و فراموش‌نشدنی است. من به‌عنوان یک دروازه‌بان برای دومین بار نامزد مرد سال آسیا می‌شوم و رسیدن به این عنوان یکی از آرزو‌های بزرگ فوتبالی من بود. بسیار خوشحالم که پس از ۲۲ سال این عنوان به یک بازیکن ایرانی رسید. بازیکنان ایرانی لیاقت بسیار بیشتری دارند. فشار زیادی روی همه ما وجود دارد و می‌دانم بسیاری از کسانی که فوتبال بازی می‌کنند، برای رسیدن من به این موفقیت بزرگ دعا کردند.

وی در ادامه با اشاره به ماندگاری این افتخار برای خود، خانواده و کشورش افزود: این افتخار سال‌های سال برای خودم، خانواده‌ام و کشورم باقی خواهد ماند و امیدوارم تمام همبازی‌هایم در ایران که آرزو دارند روزی به چنین جایگاهی برسند، ان‌شاءالله به‌زودی این موفقیت را تجربه کنند.

سنگربان شماره یک تیم ملی ایران با اشاره به تأثیر انتخاب یک بازیکن ایرانی به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا بر انگیزه نسل جوان فوتبال کشور بیان کرد: به نظرم این اتفاق باید خیلی زودتر رخ می‌داد و یک بازیکن از ایران به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب می‌شد. این موفقیت می‌تواند انگیزه زیادی به جوانانی بدهد که دوست دارند روزی پیراهن تیم ملی را بر تن کنند و به‌عنوان مرد سال آسیا انتخاب شوند.

بیرانوند درباره ظرفیت فوتبال ایران در رقابت‌های بین‌المللی نیز اظهار داشت: تیم ملی ایران شایستگی آن را داشت که در دوره اخیر، قهرمان جام ملت‌های آسیا شود و در جام جهانی از مرحله گروهی صعود کند، اما متأسفانه با بدشانسی این اتفاق رخ نداد. فوتبال ایران نشان داده است که هم در سطح تیم ملی و هم در رده باشگاهی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی در پایان با توصیه به جوانان علاقه‌مند به فوتبال برای دوری از حاشیه‌ها و تمرکز بر اهدافشان، خاطرنشان کرد: از جوانانی که می‌خواهند فوتبال بازی کنند و پیشرفت داشته باشند، خواهش می‌کنم هرگز به حاشیه‌ها و فضای مجازی توجه نکنند و فقط کار خودشان را انجام دهند. به رؤیا‌هایی که از گذشته در سر داشته‌اند، فکر کنند. مطمئن باشید روزی بهترین بازیکن آسیا خواهید شد؛ چراکه ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است و بازیکنان بسیار باکیفیتی دارد. امیدوارم هرچه زودتر پس از من، این اتفاق دوباره تکرار شود؛ نه با فاصله زیاد، بلکه بلافاصله و بتوانیم این عنوان را برای شش، هفت سال متوالی در اختیار داشته باشیم.