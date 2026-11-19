وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه و حضور در نمایشگاه بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، به ایروان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سفر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه پیگیری‌های برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» و بنا به دعوت رسمی داویت تادِووسیان، وزیر صنعت فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی جمهوری ارمنستان انجام شده است.

در جریان این سفر، وزیر ارتباطات علاوه بر حضور در نمایشگاه دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، دیدار‌ها و رایزنی‌هایی با همتایان و مقام‌های کشور‌های شرکت‌کننده خواهد داشت و زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را بررسی می‌کند.

دیجی‌تک اکسپو؛ گردهمایی بین‌المللی فعالان فناوری و هوش مصنوعی

بیست‌ویکمین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو از ۲۰ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان تا اول آذر ۱۴۰۵) در مرکز نمایشگاهی مریدیان ایروان برگزار می‌شود.

این رویداد با تمرکز بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی، از انرژی و تراشه‌ها تا زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده، توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و کاربرد‌های تجاری این فناوری، میزبان بیش از ۲۰۰ شرکت نمایشگاهی و بیش از ۱۰۰ سخنران از کشور‌های مختلف خواهد بود.

سفر وزیر ارتباطات به ارمنستان در چارچوب سیاست توسعه «دیپلماسی فناوری» و با هدف معرفی توانمندی‌های فناورانه کشور، توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان و گسترش همکاری با بازیگران منطقه‌ای و جهانی صنعت فناوری انجام می‌شود.