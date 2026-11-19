همایش ملی بزرگداشت عطاملک جوینی، مورخ و ادیب قرن هفتم ه ق و نویسنده کتاب تاریخ جهانگشای جوینی در سبزوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم افتتاحیه همایش ملی «بزرگداشت عطاملک جوینی و بازشناخت متن‌های تاریخی ـ ادبی در دوره پسا‌مغولی» با حضور محققان و دانشجویان و استادانی از سراسر کشور در تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

علی تسنیمی؛ رئیس این همایش ملی گفت: ۹۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است و قرار است کارگاه‌ های علمی پژوهشی با حضور محققان برگزار شود.

در این همایش از کتاب «سپید بر آستان خاکستر، روایتی از زندگی والی و راوی تاریخ جهانگشای: عطاملک جوینی» نوشته الهه رامشینی، رونمایی شد.