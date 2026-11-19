مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند از کاشت ۵۰۰ اصله نهال در مرحله دوم توسعه فضای سبز بوستان شهدای اروند خبر داد و گفت: با اجرای این مرحله، شمار نهال‌های کاشته‌شده در این بوستان از ابتدای سال جاری به ۸۰۰ اصله می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، توسعه فضای سبز و افزایش سرانه پوشش گیاهی در شهر‌های آبادان و خرمشهر با اجرای طرح‌های درختکاری در بوستان‌های منطقه آزاد اروند دنبال می‌شود.

الهام اولادباغی، مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند، با اعلام این خبر گفت: در مرحله دوم توسعه فضای سبز بوستان شهدای اروند، ۵۰۰ اصله نهال جدید کاشته می‌شود که با اجرای این مرحله، تعداد نهال‌های کاشته‌شده در این بوستان از ابتدای سال جاری به ۸۰۰ اصله خواهد رسید.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گسترش پوشش گیاهی در محدوده منطقه آزاد اروند افزود: توسعه فضای سبز بوستان فرهیختگان و نام‌آوران آبادان نیز در دستور کار قرار دارد و پس از آن، برنامه‌های مشابهی برای توسعه فضای سبز در خرمشهر اجرا خواهد شد.

مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر اهمیت توسعه فضا‌های سبز شهری، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شهروندان را در اجرای موفق طرح‌های درختکاری ضروری دانست و گفت: حفظ و نگهداری مستمر از نهال‌های کاشته‌شده، به اندازه عملیات کاشت اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

اولادباغی همچنین انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه را از عوامل مهم در موفقیت طرح‌های توسعه فضای سبز عنوان کرد و افزود: سازگاری گونه‌های گیاهی با آب‌وهوا و شرایط محیطی منطقه، نقش مؤثری در افزایش ماندگاری و رشد نهال‌ها خواهد داشت.

اجرای این طرح‌ها در کنار افزایش پوشش گیاهی، می‌تواند به بهبود کیفیت محیط شهری، ارتقای منظر بوستان‌ها و ایجاد فضا‌های مناسب‌تر برای استفاده شهروندان در آبادان و خرمشهر کمک کند.