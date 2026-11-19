بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور ۶۰۳ داوطلب در شهرستان میبد برگزار شد؛ آزمونی که حضور هفت روشندل در کنار دیگر شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از مشارکت فراگیر در فعالیت‌های قرآنی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد گفت: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور ۶۰۳ داوطلب در شهرستان میبد برگزار شد؛ آزمونی که حضور هفت روشندل در کنار دیگر شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از مشارکت فراگیر در فعالیت‌های قرآنی بود.

حکیمیان افزود: این آزمون در رشته‌های مختلف حفظ قرآن کریم، از یک جزء تا حفظ کل، و همچنین حفظ سوره‌های پرفضیلت برگزار شد.

حکیمیان با اشاره به استقبال گسترده علاقه‌مندان از این رویداد قرآنی افزود: میبد در این دوره، بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در میان شهرستان‌های خارج از مراکز استان به خود اختصاص داده است.

وی با تأکید بر حضور هفت نفر از نابینایان در این آزمون اظهار داشت: برگزاری این رویداد با هدف توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و در راستای تحقق شعار «میبد، شهر قرآنی» انجام شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین برنامه‌هایی، زمینه گسترش فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی در شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

آزمون سراسری قرآن و عترت به همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.