فرمانده انتظامی رودسر از دستگیری زنی در این شهرستان به جرم کلاهبرداری با کپی‌کردن کارت‌های بانکی شهروندان به کمک همدستش و برداشت بیش از ۳ میلیارد ریال خبر داد.

کلاهبرداران اسکیمری در رودسر و تهران به چنگال قانون افتادند

کلاهبرداران اسکیمری در رودسر و تهران به چنگال قانون افتادند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین امیدخواه گفت: در پی شکایت ۳ شهروند بخش رحیم‌آباد مبنی بر برداشت مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال از حساب‌های بانکی آن ها، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد اطلاعات کارت بانکی مالباختگان با استفاده از دستگاه اسکیمر در یکی از فروشگاه‌های بخش رحیم‌آباد کپی شده و سپس با استفاده از کارت‌های کپی‌شده، در شهر‌های تهران، زرندیه و رامسر طلا خریداری شده است.

فرمانده انتظامی رودسر گفت: در جریان تحقیقات پلیس، یک زن ۵۴ ساله در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد که به کلاهبرداری در ۳ فقره پرونده اعتراف کرد.

سرهنگ امیدخواه با بیان اینکه این زن متهم به برداشت یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال در استان تهران با همدستی مردی ۴۸ ساله اقرار کرد و همدست وی نیز دستگیر شد، افزود: مرد متهم هم به سوءاستفاده از مغازه یکی از دوستانش برای کپی‌کردن کارت بانکی مشتریان اعتراف کرد.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید، کارت بانکی را خودشان در دستگاه کارت‌خوان بکشند و رمز آن را وارد کنند و به کشیدن چندباره کارت از سوی فروشنده توجه کنند.