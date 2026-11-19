رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن روز ملی سلطنت عمان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای پزشکیان در پیامی خطاب به هیثم بن طارق سلطان عمان با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان را متکی بر پیوند‌های عمیق تاریخی، دینی، حسن همجواری و برخوردار از جایگاهی ویژه توصیف کرد و افزود: اطمینان دارم در پرتو رهنمود‌ها و اراده سیاسی جنابعالی و با اتکا به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور، شاهد گسترش و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه در تمامی زمینه‌ها و تقویت همکاری‌ها در راستای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای خواهیم بود.

رئیس جمهور همچنین در این پیام از خدای متعال برای سلطان عمان سلامتی و سربلندی و برای دولت و ملت عمان پیشرفت و رفاه روز افزون مسئلت کرد.