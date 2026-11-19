هفته فرهنگی ساوه از اول آذر به مدت ۱۰ روز و با اجرای ۲۰۰ برنامه متنوع آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته فرهنگی ساوه از اول آذرماه با اجرای ۲۰۰ برنامه متنوع آغاز می‌شود؛ رویدادی که با همراهی صداوسیمای استان در قالب ایران جان؛ مرکزی ایران، فرصتی برای معرفی مفاخر، فرهنگ بومی و توانمندی‌های اقتصادی و کشاورزی این شهرستان فراهم می‌کند.



شهر انار و سرزمین ریشه‌دار فرهنگ و تمدن، این روز‌ها آماده می‌شود تا داشته‌هایش را در ویترینی به وسعت ایران به نمایش بگذارد.

قرار است در این رویداد، ظرفیت‌های کمتر دیده شده ساوه در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی به مخاطبان معرفی شود، از مفاخر و مشاهیر این دیار تا آداب و رسوم و داشته‌های بومی آن.

هفته فرهنگی ساوه، فرصتی برای بازخوانی هویت یک شهر و معرفی ظرفیت‌هایی است که با دیده‌شدن، می‌توانند سهم بیشتری در رونق فرهنگی و اقتصادی استان مرکزی و ایران داشته باشند.