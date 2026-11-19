شانزدهمین همایش مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی به میزبانی مشهد از ۲۷ آبان‌ به مدت ۴ روز در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم کشور گفت: شانزدهمین همایش سراسری مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر با هدف گردهمایی و هم‌ افزایی فعالان حلقه‌های میانی قرآنی کشور، در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

حجت الاسلام محسن آمره افزود: در این اجتماع سراسری، ۱۷۰ نماینده از حلقه‌های میانی قرآنی سراسر کشور حضور دارند و جمعی از استادان برجسته و شخصیت‌های شاخص قرآنی نیز در آن به تبادل نظر و بررسی برنامه‌های پیش‌رو خواهند پرداخت.