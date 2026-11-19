بانوان کاراته‌کای سقز در رقابت‌های قهرمانی کشور موفق به کسب دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی کشوری کاراته IKSO آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد و بانوان کاراته‌کار سقز با درخشش در این رقابت‌ها، پنج مدال رنگارنگ برای شهرستان به ارمغان آوردند.

در این مسابقات، مهیا خانزادی در رده خردسالان و شنیان حسینی در رده نوجوانان مدال طلا کسب کردند. همچنین سیما یوسفی در رده نوجوانان به مدال نقره دست‌یافت و آبرین حسینی و آیناز محمودی نیز در همین رده با کسب مدال برنز، افتخارآفرینی کردند.

این دستاورد ورزشی، حاصل تلاش بانوان کاراته‌کار سقز در رقابت‌های کشوری و نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ورزش بانوان این شهرستان است.