به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شهردار میناب گفت: این زائر سرا در زمینی به مساحت دو هزار و ۸۰۰ مترمربع شامل در دو طبقه شامل ۱۶ اتاق، چند فضای بزرگ برای اسکان گروهی و فروشگاه در سه مرحله ساخته می‌شود.

حبیب اله سهرابی افزود:هزینه ساخت این رائر سرا۱۰۰ میلیارد تومان است.

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وی گفت: مرحله نخست زائر سرا تا اسفند امسال به پایان می‌رسد.