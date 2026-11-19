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ساخت زائر سرای شهدای دانش آموزی مدرسه شجره طیبه میناب با حضور معاون شهردار تهران در کنار گلزار شهدا این مدرسه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شهردار میناب گفت: این زائر سرا در زمینی به مساحت دو هزار و ۸۰۰ مترمربع شامل در دو طبقه شامل ۱۶ اتاق، چند فضای بزرگ برای اسکان گروهی و فروشگاه در سه مرحله ساخته میشود.
حبیب اله سهرابی افزود:هزینه ساخت این رائر سرا۱۰۰ میلیارد تومان است.
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وی گفت: مرحله نخست زائر سرا تا اسفند امسال به پایان میرسد.