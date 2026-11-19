\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0631\u0645\u0627 \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc \u06af\u0627\u0632 \u0636\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u00a0\u062a\u0627 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0642\u0637\u0639\u06cc \u06af\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u0645.\n