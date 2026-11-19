به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، درباره وضعیت نفرات تیمش توضیح داد و گفت: بازیکنان ملی‌پوش شرایط خوبی دارند. اطلاعات جی‌پی‌اس تمرینات تیم ملی را بررسی کردیم و مشخص شد که فعالیت مناسبی داشته‌اند. مهدی زارع و مهدی محبی نیز در طول هفته بدون مشکل تمرین کردند و پیام هم پس از انجام آخرین بازی خود با شرایط خوبی به تیم اضافه شد.

وی در ادامه درباره احتمال تقویت کادر فنی پرسپولیس اظهار داشت: از اعضای فعلی کادر فنی رضایت داریم. آنها شبانه‌روز برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند. کریم باقری نزدیک به ۱۵ سال در پرسپولیس سابقه دستیاری و سرمربیگری دارد و چه کسی بهتر از او می‌تواند به تیم کمک کند؟ وحید فاضلی هم تجربه زیادی در مربیگری و دستیاری دارد و در کنار این دو، از مربیان جوان و باتجربه دیگری نیز استفاده می‌کنیم. در حال حاضر از این بابت مشکلی نداریم، اما اگر در آینده به جمع‌بندی برسیم، برای تقویت کادر فنی تصمیم خواهیم گرفت.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به شایعات درباره اختلاف میان بازیکنان و شرایط رختکن این تیم نیز تأکید کرد: رختکن ما وضعیت خوبی دارد و تا امروز هیچ مشکلی در داخل تیم نداشته‌ایم. بازیکنان با یکدیگر صمیمی هستند و مسائلی که در این زمینه مطرح می‌شود، بیشتر به فضای خارج از تیم ارتباط دارد.

تارتار درباره نفرات غایب پرسپولیس در بازی مقابل پیکان گفت: اوستون اورونوف سرماخوردگی شدیدی دارد و در پایان تمرین با هماهنگی پزشک تیم استراحت کرد. ابوالفضل جلالی نیز در فهرست این مسابقه حضور نخواهد داشت. علی علیپور هم از ابتدا در ترکیب قرار نمی‌گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نقش هواداران و انتظارات آنها از بازیکنان اشاره کرد و گفت: هواداران با وجود مشکلات اقتصادی و دشواری‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، به ورزشگاه می‌آیند و از تیم حمایت می‌کنند. به همین دلیل مسئولیت سنگینی در قبال آنها داریم. بار‌ها در طول هفته این موضوع را به بازیکنان یادآوری کرده‌ام. پرسپولیس تغییر نسل داشته و تیم فعلی جوان است، اما انتظار داریم با حمایت هواداران در مسیر موفقیت حرکت کنیم. از آنها می‌خواهم تا پایان مسابقه کنار بازیکنان باشند و حمایتشان را ادامه دهند چراکه این پشتیبانی تاثیر زیادی در عملکرد تیم دارد.

سرمربی پرسپولیس درباره مسائل مدیریتی و تصمیم‌های اخیر باشگاه نیز عنوان کرد: وظیفه ما این است که با امکاناتی که در اختیارمان قرار گرفته، کار خود را در زمین چمن انجام دهیم. مسائل مدیریتی به مدیران باشگاه مربوط می‌شود و تاکنون در این زمینه مشکلی نداشته‌ایم. تمرکز ما باید روی مسائل فنی و مسابقات باشد.

تارتار در پایان بار دیگر بر لزوم حمایت هواداران از تمام نفرات تیم تأکید کرد و گفت: باید طوری بازی کنیم و نتیجه بگیریم که هواداران خوشحال شوند. البته آنها باید در نظر داشته باشند بازیکنانی که اکنون به میدان می‌روند، همگی عضو پرسپولیس هستند و پیراهن این تیم را بر تن دارند. انتظار دارم هواداران از همه بازیکنان حمایت کنند.