جمعی از بسیجیان خراسان رضوی، با حضور در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با آرمان‌ های آن رهبر شهید تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسم تجدید میثاق بسیجیان خراسان رضوی با آرمان‌ های رهبر شهید انقلاب، حاضران ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، پاسداری از آرمان‌ های آن و تداوم مسیر ایثار و مقاومت، تأکید کردند.

توسل به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) و قرائت فاتحه و ذکر مصیبت از دیگر برنامه‌های این مراسم در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی بود.