تیم‌های گشت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با حضور مستمر و بازدید‌های میدانی در ساعات مختلف شبانه‌روز، فعالیت واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی یزد را از نظر رعایت ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی رصد و پایش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم‌های گشت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با حضور میدانی در شهرک صنعتی یزد، به‌صورت مستمر و در ساعات مختلف شبانه‌روز، وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی و میزان پایبندی آنها به الزامات زیست‌محیطی را بررسی می‌کنند.

در جریان این بازدیدها، نحوه فعالیت واحد‌های صنعتی، وضعیت انتشار آلاینده‌ها و عملکرد تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی به‌دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با واحد‌های متخلف و آلاینده، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

شناسایی و کنترل کانون‌های آلاینده، پیشگیری از انتشار آلودگی‌های زیست‌محیطی و صیانت از سلامت شهروندان از مهم‌ترین اهداف اجرای این گشت‌های نظارتی است.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها اعلام کرده است: پایش فعالیت صنایع به ساعات اداری محدود نیست و عملکرد واحد‌های صنعتی در تمامی ساعات شبانه‌روز زیر نظر کارشناسان و تیم‌های گشت و پایش این اداره کل قرار دارد.