پاکستان پس از نزدیک به هشت دهه استقلال، بار دیگر با بحث تغییر نقشه تقسیمات کشوری روبه‌رو شده است؛ موضوعی که می‌تواند ساختار سیاسی و اداری این کشور را دستخوش تحول کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این کشور در حال حاضر چهار استان پنجاب، سند، خیبرپختونخوا و بلوچستان دارد؛ درحالی‌که جمعیتی حدود ۲۵۰ میلیون نفر، وسعت زیاد و تفاوت سطح توسعه مناطق، بحث ایجاد واحد‌های کوچک‌تر را تقویت کرده است.

در پیشنهاد‌های مطرح‌شده، از افزایش تعداد استان‌ها به ۱۰ تا ۱۲ استان سخن گفته می‌شود؛ از جمله تقسیم پنجاب به چهار استان و تقسیم سه استان دیگر به واحد‌های کوچک‌تر. ایجاد استان پنجاب جنوبی و مطالبه تبدیل کراچی به یک واحد مستقل نیز از محور‌های قدیمی این مناقشه است.

اما احزاب هم‌نظر نیستند؛ برخی احزاب از جمله حزب مردم پاکستان با تقسیم سند مخالفت می‌کنند، حزب مسلم لیگ نواز هنوز موضع رسمی واحدی اعلام نکرده و برخی چهره‌های آن از افزایش استان‌ها حمایت کرده‌اند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات به توزیع عادلانه‌تر بودجه و خدمات منجر می‌شود یا هزینه‌های اداری و اختلافات سیاسی را افزایش می‌دهد؟

اظهارات:

۱- طارق فضل چوهدری، مشاور نخست وزیر پاکستان

۲- نسیم زهرا، کارشناس امور سیاسی

۳- میان طاهر، خبرنگار پاکستانی