در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان، تیم هپکو اراک مقاومت شهرداری تبریز را شکست داد.

پیروزی تیم هندبال هپکو اراک مقابل حریف تبریزی

پیروزی تیم هندبال هپکو اراک مقابل حریف تبریزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته چهارم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور، تیم هپکو اراک میزبان خود مقاومت شهرداری تبریز را شکست داد.

تیم هپکو اراک در این دیدار با نتیجه ۲۷- ۲۱ میزبان خود مقاومت شهرداری تبریز را شکست داد تا دومین پیروزی فصل خود را در فصل جدید لیگ برتر جشن بگیرد.

بدین ترتیب اراکی‌ها با ۴ امتیاز خود را تا رده پنجم جدول بالا آوردند.

نماینده لیگ برتری هندبال استان سه شنبه سوم آذر در هفته پنجم لیگ میزبان نفت امیدیه خواهد بود.