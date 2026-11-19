به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در اطلاعیه شماره ۲، مراحل و ضوابط ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی را تشریح کرد.

ثبت‌نام اولیه پذیرفته‌شدگان به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزشی بهستان به نشانی behestan.kntu.ac.ir انجام می‌شود. داوطلبان می‌توانند از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا ساعت ۸ صبح شنبه ۳۰ آبان‌ماه با مراجعه به این سامانه، مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

پذیرفته‌شدگان باید مدارک موردنیاز از جمله تصویر مدرک تحصیلی، کارنامه دوره متوسطه، شناسنامه، کارت ملی و فرم سلامت جسم و روان را با فرمت و حجم تعیین‌شده در سامانه بارگذاری کنند. همچنین تکمیل فرم‌های تعهد مربوط به وضعیت تحصیلی و آموزشی، متناسب با شرایط هر پذیرفته‌شده، الزامی است.

بر اساس اعلام دانشگاه، تمامی پذیرفته‌شدگان موظف‌اند برای دریافت تأییدیه تحصیلی مقطع متوسطه دوم یا پیش‌دانشگاهی به سامانه وزارت آموزش‌وپرورش مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنند. همچنین مشمولان نظام وظیفه باید برای دریافت معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی اقدام کنند.

دانشگاه تأکید کرده است پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام الکترونیکی باید وضعیت تأیید مدارک خود را از طریق پردازش ۱۶۳۷۰ در سامانه بهستان به‌صورت مستمر پیگیری و در صورت اعلام نقص، نسبت به رفع آن اقدام کنند.

طبق این اطلاعیه، انتخاب واحد نیمسال نخست به‌صورت متمرکز از سوی دانشکده‌ها انجام می‌شود و دانشجویان نیازی به انتخاب واحد ندارند. برنامه هفتگی کلاس‌ها نیز از طریق گزارش ۷۸ سامانه بهستان قابل مشاهده است.

کلاس‌های نیمسال نخست دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی از روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری آغاز می‌شود.

پذیرفته‌شدگان پس از قرار گرفتن وضعیت ثبت‌نام در حالت تأیید نهایی، باید روز دوشنبه دوم آذرماه با مراجعه به اداره آموزش دانشکده محل قبولی و ارائه اصل مدارک بارگذاری‌شده، مراحل ثبت‌نام نهایی را تکمیل و کارت دانشجویی خود را دریافت کنند.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از پذیرفته‌شدگان خواسته است برای جلوگیری از بروز مشکل، پیش از آغاز ثبت‌نام، دستورالعمل منتشرشده را به‌دقت مطالعه و از مراجعه حضوری پیش از تکمیل مراحل الکترونیکی خودداری کنند.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه علم و فرهنگ

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه علم و فرهنگ از ۲۸ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری آغاز شده و کلاس‌های دانشجویان جدیدالورود نیز از ۷ آذرماه تشکیل می‌شود.

مرحله نخست ثبت‌نام از پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) به نشانی edu.usc.ac.ir انجام شده. پذیرفته‌شدگان در این مرحله باید اطلاعات فردی و آموزشی خود را تکمیل، مدارک موردنیاز را بارگذاری و شهریه تعیین‌شده را پرداخت کنند.

بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی مقطع قبلی، شناسنامه، کارت ملی و مدارک نظام وظیفه برای مشمولان، از جمله مدارک موردنیاز در این مرحله است. همچنین دانشجویان پس از تکمیل ثبت‌نام غیرحضوری باید گواهی پذیرش خود را چاپ کنند.

پذیرفته‌شدگان باید فرم الکترونیکی علاقه‌یابی علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان را تکمیل کنند. تکمیل پرسشنامه سلامت روان در سامانه سجاد به نشانی health.saorg.ir نیز برای تمام پذیرفته‌شدگان الزامی است و انتخاب واحد نیمسال دوم به انجام این مرحله منوط خواهد بود.

در مرحله دوم، پذیرفته‌شدگان باید در تاریخ و ساعت تعیین‌شده در پایان فرایند ثبت‌نام غیرحضوری، با همراه داشتن اصل مدارک و گواهی پذیرش، برای تحویل مدارک و تشکیل پرونده آموزشی به طبقه هفتم ساختمان علم دانشگاه مراجعه کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه، مسئولیت دریافت تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی از سامانه وزارت آموزش‌وپرورش و ثبت کد رهگیری آن در سامانه گلستان بر عهده دانشجو است.

گفتنی است کلاس‌های دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و فرهنگ از شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و برنامه درسی از ۵ آذرماه در گزارش‌های ۸۸ یا ۷۸ سامانه گلستان قابل مشاهده خواهد بود.