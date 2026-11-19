معاون علمی رئیس‌جمهور درباره برنامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی گفت: برای جذب هزار و ۷۵۰ نفر از نخبگان کشور در دستگاه‌های اجرایی، مجوز استخدام بدون آزمون دریافت کرده‌ایم و مراحل اجرایی این طرح نیز انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای نهایی این طرح منوط به امضای شیوه‌نامه مشترک با سازمان اداری و استخدامی کشور است، افزود: امیدوار بودیم این طرح از ابتدای آذرماه آغاز شود، اما هنوز درباره یکی دو بند از شیوه‌نامه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: به محض امضای شیوه‌نامه، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد و نخبگان می‌توانند برای جذب در دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

افشین با اشاره به اعلام ظرفیت جذب دستگاه‌های اجرایی در پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان گفت: تعداد نیرو‌های مورد نیاز هر دستگاه در سایت و کانال بنیاد ملی نخبگان اعلام شده است. همچنین با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده‌ایم تا شرایط اختصاصی جذب خود را اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دستگاهی شرایط اختصاصی خود را اعلام نکند، از فهرست دستگاه‌های مشمول این طرح خارج خواهد شد. تاکنون با تمامی دستگاه‌ها مکاتبه شده، اما ۶ دستگاه هنوز پاسخ لازم را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز در حال پیگیری است؛ پس از تکمیل این مراحل ۱۷۶۰ نفر از نخبگان کشور امکان جذب بدون آزمون در دستگاه‌های اجرایی را خواهند داشت.

افشین در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: تعامل مناسبی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته و مسیر خوبی برای استفاده این شرکت‌ها از ظرفیت‌های قانونی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) فراهم شده است.

وی با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: بخش عمده تسهیلات کم‌بهره شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود و ارتباط این صندوق با بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز به تصویب رسیده که اتفاق مثبتی در مسیر تأمین مالی این شرکت‌هاست.

افشین با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط خاص کشور و تکالیف اعتباری تحمیل‌شده به بانک‌ها، محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات ایجاد شد، افزود: این محدودیت‌ها بر شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تاثیر گذاشته، اما تلاش کرده‌ایم با استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و حضور فعال در استان‌های مختلف، حمایت‌ها را به شکل متوازن در سراسر کشور توزیع کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به سفر‌های استانی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق در روز‌های اخیر در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز حضور داشته و چند روز پیش نیز در استان یزد برنامه‌هایی را اجرا کرده است. در این سفر‌ها مصوبات حمایتی خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌ها به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش پژوهش کشور تصریح کرد: برآورد ما این است که شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۷۰ همت خسارت دیده‌اند و میزان خسارت دلاری آنها نیز حدود ۲۵ میلیون دلار بوده است. همچنین بخش پژوهش کشور نیز با خسارتی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار مواجه شده است.

افشین درباره میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: از ابتدای سال تا امروز حدود ۲۵ همت تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسیده است که این رقم مربوط به تسهیلات عادی صندوق بوده و تسهیلات مربوط به جبران خسارت‌های واردشده به شرکت‌ها جداگانه محاسبه می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش جبران خسارت‌ها نیز تاکنون حدود ۳ همت عملکرد تسهیلاتی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم مجموع تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی تا پایان سال به حدود ۳۰ تا ۳۵ همت برسد.